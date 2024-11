Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alkoholisiert auf stehendes Auto gefahren

B 41/Gensingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall auf der B 41 an der Ausfahrt Gensingen auf die L 400 kam es am 12.11.2024 gegen 13:40 Uhr. Dort musste eine 60-Jährige mit ihrem PKW an der Ausfahrt wegen stehendem Verkehr anhalten. Eine nachfolgende 31-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 60-Jährigen auf. An beiden PKW entstand leichter Sachschaden, den die Polizei auf jeweils etwa 1000 Euro schätzt. Jedoch stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, die den Unfall aufnahmen, bei der 31-Jährigen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab ca. 2,5 Promille. Der Dame, die vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde, wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen, sowie mindestens mit einer Geldstrafe und einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis.

