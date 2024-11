Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vorfahrt nicht beachtet

A 61/Worms-Mörstadt (ots)

Beim Auffahren auf die A 61 an der Anschlussstelle Worms-Mörstadt beachtete am 12.11.2024 gegen 06 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem PKW nicht die Vorfahrt eines 30-Jährigen, der auf der durchgehenden Fahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW, bei dem der 30-Jährige leicht verletzt wurde. An seinem PKW entstand relativ hoher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto des 32-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die A 61 in Richtung Ludwigshafen für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Worms und Kräfte des Rettungsdienstes mit einem Rettungswagen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell