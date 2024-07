Polizei Hamburg

POL-HH: 240722-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach Aleksandr S.

Zeit: seit 16.07.2024, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Dulsberg, Nordschleswiger Straße

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem vermissten 75-jährigen Aleksandr S. sind erledigt. Er konnte am Freitagnachmittag in Wilhelmsburg durch die Polizei in Gewahrsam genommen und in die Obhut von Angehörigen übergeben werden.

Die Polizei Hamburg fahndete seit Donnerstag mit Lichtbildern öffentlich nach dem Vermissten (hierzu siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5825410).

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

