Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Oberentersbach - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach, Oberentersbach (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Sonntagmorgen ein 36-jähriger Fußgänger bei einem Unfall auf dem Waldweg zwischen der Oberentersbacher Hütte und Oberentersbach zu. Der Mittdreißiger lief im Anschluss an eine Feierlichkeit auf der Oberentersbacher Hütte gegen 6 Uhr mit mehreren Personen talwärts. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in die gleiche Richtung und erfasste bei der Vorbeifahrt den Fußgänger, welcher hierauf zu Boden stürzte. Der Autofahrer bemerkte den Unfall, hielt kurz an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Zeugen des Unfalls konnten das Fahrzeug aufgrund der Dunkelheit lediglich als "älteres Modell" beschreiben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 bei den Beamten des Polizeireviers Haslach zu melden. / bab

