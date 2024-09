Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Motorradfahrer nach Überholvorgang schwer verletzt, NACHTRAGSMELDUNG: Zeugen gesucht!

Appenweier (ots)

Nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße bei Appenweier, führen die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und -ablauf. Hierzu werden Zeugen und der möglicherweise überholte und derzeizt noch unbekannte Verkehrsteilnehmer gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-460 bei den Ermittlern in Baden-Baden zu melden

/rs

Urspürngliche Nachricht vom Freitag, 20.09.2024, 12:11 Uhr

Appenweier - Motorradfahrer nach Überholvorgang schwer verletzt

Zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer kam es am Donnerstagnachmittag auf der K 5322 zwischen Appenweier und Nesselried. Gegen 16:25 Uhr war der 50-jährige Triumph-Fahrer auf der Kreisstraße in Richtung Nesselried unterwegs, als er bei einem Überholmanöver mit dem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Dacia eines 46-Jährigen zusammenstieß und zu Fall kam. Während der Autofahrer leicht verletzt wurde, musste der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in das Offenburger Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Neben Einsatzkräften des Verkehrsdienstes Baden-Baden und dem Polizeirevier Kehl, waren auch je zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Appenweier im Einsatz. Gegen 20:30 Uhr war die Räumung und Säuberung der Unfallstelle beendet.

/rs

