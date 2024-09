Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, A5 - Falschfahrer auf E-Scooter

Kappel-Grafenhausen, A5 (ots)

Mit einem ungewöhnlichen Gefährt für eine Autobahn hatten es Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg am Donnerstag zu tun, als ein betrunkener E-Scooter-Fahrer die A5 nutzte. Rund ein Dutzend Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 18:30 Uhr, dass ein Mann auf einem E-Scooter auf der Fahrbahn in Richtung Karlsruhe -zwischen den Anschlussstellen Ettenheim und Rust- den Standstreifen in entgegengesetzter Richtung befuhr. Wenig später soll der 29-Jährige sogar die Fahrbahnen überquert haben und auf der Südfahrbahn seine Fahrt auf dem Standstreifen fortgesetzt haben. Eine Streife konnte den Endzwanziger stoppen und einer Kontrolle unterziehen, während eine weitere Streifenbesatzung den Verkehr verlangsamte und so das Geschehen absicherte. Ein Alkoholtest brachte bei dem Mann einen Wert von rund 1,2 Promille zu Tage, was eine Blutentnahme nach sich zog. Ob es zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern kam, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Mann sieht einem Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, entgegen.

/rs

