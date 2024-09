POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Ladendieb

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Montagnachmittag (23.09.2024) kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Karwendelstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 16.00 Uhr teilte ein Bewohner den Brand in der Küche der Wohnung mit. Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach aktuellem Stand war ein technisches Gerät für den Brand ursächlich. ...

