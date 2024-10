Bad Dürrheim (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 7 Uhr ist in eine Klinik in der Gartenstraße eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich von außen Zugang in die Räumlichkeiten der Buchhaltung und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Ermittlungen dauern an und in ...

mehr