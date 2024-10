Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) In Klinik eingebrochen - Zeugenaufruf (18.10.20.24 - 21.10.20.24)

Bad Dürrheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 7 Uhr ist in eine Klinik in der Gartenstraße eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich von außen Zugang in die Räumlichkeiten der Buchhaltung und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Ermittlungen dauern an und in diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Diese können sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726 / 939480 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell