Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Stauffenbergstraße- ein leicht Verletzter (21.10.2024)

Deißlingen (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad am Montagnachmittag auf der Stauffenbergstraße ist eine Person leicht verletzt worden. Ein 33-jähriger Fahrer eines Audi war gegen 16.45 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und bog nach links auf die Stauffenbergstraße ab. Hierbei nahm er einem 40-jährigen Fahrer einer Yamaha MBK die Vorfahrt, der auf der Kirchbergstraße fuhr und nach rechts auf die Stauffenbergstraße abbog. Der Zweiradfahrer konnte bei einem Ausweichmanöver zwar einen Zusammenstoß mit dem Audi verhindern, stürzte aber in der Folge. Hierbei verletzte er sich leicht. An der Yamaha entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

