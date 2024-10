Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Windegg/ Lkr. Konstanz) Drei Verletzte bei Unfall auf der Windegg-Tuttlinger- Straße (21.10.2024)

Stockach-Windegg (ots)

Am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, ist es auf der Windegg-Tuttlinger- Straße (B14) auf Höhe der Hausnummer 109 zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen sich verletzten und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro entstanden ist. Eine 53-jährige Fahrerin eines Fiat 500 war auf der Windegg-Tuttlinger- Straße in Richtung Stockach unterwegs und geriet aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Wohnmobil VW Crafter eines 57-Jährigen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Fiat-Fahrerin schwer. Der Wohnmobilfahrer und seine 56 Jahre alte Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen bei dem Unfall zu. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Um die demolierten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Die alarmierte Feuerwehr Stockach sorgte für den Brandschutz an der Unfallstelle und streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Während der Unfallaufnahme musste die Straße vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

