Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies/ Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Scheibe am Bahnhaltehäuschen ein- Hinweise erbeten (20./21.10.2024)

Stockach-Wahlwies (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 19.00 Uhr, Montag, 9.15 Uhr, an dem Bahnhaltehäuschen in der Stahringer Straße eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter schlugen mutwillig gegen eine Glasscheibe, so dass diese splitterte. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei in Bodman-Ludwigshafen sucht nun nach den Verantwortlichen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 077739 20017, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell