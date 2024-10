Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen-Bietingen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bundesstraße 34- rund 11.000 Euro Schaden (22.10.2024)

Gottmadingen-Bietingen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 34 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro entstanden ist. Ein 37-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Zollstraße in Richtung B 34 unterwegs und bog an der Kreuzung nach rechts auf diese ab. Hierbei kollidierte er mit einem VW Golf eines 42-Jährigen, der auf der B 34 vom Grenzübergang Bietingen herkommend in Richtung Autobahnauffahrt fuhr. Der Golf stieß in der Folge noch mit einem rechtseitig stehenden Verkehrszeichen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

