Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brand im Kirchturm

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bremerhaven (ots)

In der Nacht auf Dienstag wurde die Feuerwehr Bremerhaven um 23 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in den Stadtteil Wulsdorf alarmiert. Noch während der Fahrt zur Einsatzstelle erreichten die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe mehrere Notrufe, die einen Brand in einem Gebäude in der Straße "Am Jedutenberg" meldeten. Aufgrund der eingehenden Meldungen erhöhte die Integrierte Regionalleitstelle die Alarmstufe und entsandte weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine massive Rauchentwicklung sowie Flammenschein im Kirchturm einer Kirche festgestellt. Umgehend wurden Löschmaßnahmen eingeleitet und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert. Nur wenige Minuten nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Dach des Kirchturms und entzündeten den Dachstuhl vollständig und schlagartig. Ein Betreten des Kirchturms war zu diesem Zeitpunkt für die Einsatzkräfte aufgrund der Brandintensität nicht mehr möglich. Um das Übergreifen der Flammen auf das Kirchenschiff zu verhindern, wurden Einsatzkräfte zum Schutz in das Innere des Kirchenschiffs geschickt.

Die Höhe des Kirchturms und die rasante Brandausbreitung erschwerten die Löscharbeiten erheblich. Dank des schnellen und umsichtigen Einsatzes der Feuerwehr Bremerhaven konnten jedoch historisch wertvolle Gegenstände aus dem Kirchenschiff gerettet und der Küsterin übergeben werden. Der entschlossene Einsatz zeigte Wirkung: Das Kirchenschiff blieb unversehrt.

Gegen 2 Uhr konnten die ersten Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen werden. An der Einsatzstelle wurde eine Brandsicherheitswache eingerichtet, die voraussichtlich bis in die Morgenstunden im Einsatz bleiben wird.

Im Einsatz waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven, die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf, der Freiwilligen Feuerwehr Lehe, der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven sowie die Polizei.

Zur Schadensursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell