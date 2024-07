POL-RE: Recklinghausen/Gladbeck: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann nahm am Donnerstagabend (ca. 22:45 Uhr) im Bereich des Bahnhofs Sinsen sexuelle Handlungen an sich vor. Der Mann sprach mehrfach eine 26-Jährige aus Dortmund an, die auf dem Bahnsteig auf den Zug wartete. Dabei hatte er seine Hand in der Hose und nahm mutmaßlich sexuelle Handlungen an sich vor. Als die Frau ...

