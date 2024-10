Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o. RW./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Kreisstraße 5535- Hinweise erbeten (21.10.2024)

Zimmern o. RW. (ots)

Am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5535 zwischen Weiler und Flözlingen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrer eines Wohnmobils war auf der K 5535 von Weiler kommend in Richtung Flözlingen unterwegs und kam auf der Strecke auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrer eines Traktors mit angebauten Kreiselschwader wich nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei prallte er mit seinem Anbau gegen eine Schutzplanke. Der Wohnmobilfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Flözlingen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von über 4.000 Euro zu kümmern. Dieser soll mit einem größeren silberfarbenen Wohnmobil unterwegs gewesen sein, welches blaue Streifen hat. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, insbesondere eine Zeugin, die hinter dem Wohnmobil gefahren sein soll, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

