Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Grauen Opel Zafira auf der Straße "Omsdorfer Hang" beschädigt- Polizei sucht Zeugen (20./21.10.2024)

Rottweil (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr ist es auf der Straße "Omsdorfer Hang" zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein unbekannter Täter fügte dem auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellten grauen Opel Zafira Kratzer an der Beifahrerseite zu und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell