Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall nach Rückstau (21.10.2024)

Blumberg - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27 ist es am Montag, gegen 7:30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten und einer Leichtverletzten gekommen. Alle drei Fahrer waren in Richtung Kreisverkehr Zollhaus unterwegs. Wegen des morgendlichen Rückstaus musste ein 49-jähriger Lastwagenfahrer bremsen. Eine dahinterfahrende 23-jährige Skoda-Fahrerin erkannte dies und reduzierte ebenfalls ihre Geschwindigkeit. Dieser Umstand entging jedoch einem 50-Jährigen in einem Iveco, der sich hinter dem Skoda befand. Er stieß so heftig mit dem Skoda zusammen, dass er diesen noch auf den Lastwagen schob. Bis auf den Lastwagen waren die beteiligten Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die junge Frau musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

