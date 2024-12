Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Windschutzscheibe beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Königstraße einen Firmen-Transporter mutwillig beschädigt. Der Mercedes-Benz Vito wurde nach Angaben des Fahrers am Dienstagabend gegen 22 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 127 auf einem Parkplatz in Queraufstellung zur Fahrbahn abgestellt. Als der Mann am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr wieder zu dem Wagen kam, entdeckte er in der Frontscheibe im Bereich der Beifahrerseite einen Sprung. Dieser könnte durch einen geworfenen Stein - oder ähnliches - verursacht worden sein. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell