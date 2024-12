Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kein Hotelzimmer, aber eine Gefängniszelle

Kaiserslautern (ots)

Ein ungebetener Hotelgast bekam es am späten Mittwochabend mit der Polizei zu tun - und ein Zimmer in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 63-Jährige wollte kurz vor 23 Uhr im Stadtgebiet in ein Hotel einchecken, ein Zimmer hatte er allerdings nicht gebucht. Weil sich der Mann nicht ausweisen konnte, wollte ihm der Hotelier auch kurzfristig kein Zimmer vermieten. Das passte dem 63-Jährigen offensichtlich nicht und er fing zu randalieren an. Eine alarmierte Polizeistreife rückte aus. Die Beamten trafen den Krawallmacher scheinbar schlafend im Foyer des Hotels an. Wie sich bei der Überprüfung herausstelle, bestand gegen den Mann ein Haftbefehl. Die Polizisten nahmen den 63-Jährigen fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. |erf

