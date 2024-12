Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer geraten in handfesten Streit

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen verschiedener Fahrmanöver bekamen sich am Mittwochmorgen zwei Autofahrer in die Wolle. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen begann der Disput auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim, weil der eine den anderen bedrängt habe. Es sei zu Bremsmanövern und zur Verfolgung bis in die Zeppelinstraße gekommen. Dort wollte ein 44-jähriger Beteiligter die Sache klären und es kam während der verbalen Auseinandersetzung zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei wirft dem 44-Jährigen vor, seinen jüngeren Kontrahenten an der Nase verletzt zu haben. Die Brille des 23-Jährigen ging dabei zu Bruch. Die Polizei leitete jetzt ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

