Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Mittwochvormittag in der Lauterstraße eine Kontrollstelle eingerichtet und Verkehrsteilnehmer angehalten und überprüft. Dabei stellten die Beamten unter anderem fünf Autofahrer fest, die während der Fahrt verbotswidrig telefonierten. Zwölf Pkw-Insassen hatten sich nicht vorschriftsmäßig angeschnallt. Andere Verkehrsteilnehmer mussten beanstandet werden, weil sie erforderliche Dokumente oder Warndreieck, Warnweste beziehungsweise einen Verbandkasten nicht mitführten. Außerdem war in vier Fällen die Beleuchtung am Fahrzeug defekt. Die Betroffenen wurden verwarnt, einige blicken einem Bußgeldverfahren entgegen. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen zu wiederholen. |erf

