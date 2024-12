Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Einkauf in Metzgerei: Senior Opfer von Taschendieben

Kaiserslautern (ots)

In einer Metzgerei in der Fruchthallstraße ist am Mittwoch ein 83-Jähriger von Taschendieben bestohlen worden. Die Täter machten sich unbemerkt am Rucksack des Seniors zu schaffen. Sie stahlen ein schwarzes Federmäppchen in dem sich Ausweisdokumente und eine Bankkarte befanden. Der 83-Jährige ließ die Karte vorsorglich sperren und erstatte eine Anzeige bei der Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen nach den Unbekannten auf und fragen: Wem sind gegen 11 Uhr Personen im Bereich der Metzgerei aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

