POL-PPWP: Ehemalige Gaststätte geht in Flammen auf

Steinwenden (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochabend brannte in der Schlichtstraße ein leerstehendes Haus. Das Gebäude beherbergte eine ehemalige Gaststätte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein Teil des Anwesens fiel den Flammen zum Opfer und wurde zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die am Abend Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

