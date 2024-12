POL-PPWP: 39-Jähriger belästigt Markt-Besucher

Kaiserslautern/Enkenbach-Alsenborn (ots) - Weil sie unter Drogeneinfluss am Steuer ihres Fahrzeugs saßen, musste die Polizei am Dienstag mehrere Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Gleich morgens gegen 9.15 Uhr erwischte eine Streife einen 42-Jährigen, der in "berauschtem" Zustand mit seinem Pkw in Kaiserslautern in der Straße "Zum Betzenberg" unterwegs war. Bei der Kontrolle des Mannes fiel den Beamten sein ...

