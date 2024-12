Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen

Otterbach/Kaiserslautern (ots)

Dass sie ihr Auto nicht verschlossen hat, ist einer Frau aus Otterbach zum Verhängnis geworden. Am frühen Dienstagmorgen stellte die 20-Jährige fest, dass Diebe in ihren VW Jetta eingedrungen sind und sich den Geldbeutel unter den Nagel gerissen haben. In dem Portemonnaie befanden sich Bargeld, Ausweisdokumente, Kreditkarten und der Führerschein der jungen Frau.

Tatort war in der Eggerstalstraße. Die genaue Tatzeit ist unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

Gesucht werden auch die Diebe, die sich in Kaiserslautern in einem Parkhaus am Stiftsplatz Zugang zu einem Pkw verschafft und den Innenraum durchwühlt haben. Der Audi A5 war von Sonntagnachmittag, 15 Uhr, bis Dienstagmittag, 12.30 Uhr, in dem Parkhaus abgestellt. Wie es den Tätern gelang, den Wagen zu öffnen, ist bislang unklar. Den Überprüfungen zufolge nahmen sie aus der Mittelkonsole einen Umschlag mit, in dem sich etwas Münzgeld befand. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

