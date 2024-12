Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer verbringt Nacht bei der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei nahm einen Mann in Gewahrsam, weil er am späten Dienstagnachmittag im Stadtgebiet mehrfach unangenehm auffiel. Der 43-Jährige stritt sich zunächst auf dem Bahnhofsvorplatz mit mehreren Personen, weshalb Zeugen die Beamten informierten. Im Verlauf des Disputs verpasste der Mann einem Kontrahenten einen Schlag gegen den Kopf, woraufhin ihn Einsatzkräfte vorübergehend festnahmen. Weil auch der 43-Jährige verletzt wurde, brachten ihn Sanitäter vorsorglich in ein Krankenhaus. Nachdem der Krawallmacher medizinisch versorgt war, ging er verbal das Klinik-Personal an. Polizisten erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis, dem der 43-Jährige zunächst nachkam. Die Ruhe hielt allerdings nicht lange und der Alkoholisierte kehrte um. Er fing an, in der Notaufnahme zu randalieren. Letztlich nahmen ihn die Polizeikräfte fest. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme an. Die Nacht verbrachte der Mann im Zentralgewahrsam des Polizeipräsidiums. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell