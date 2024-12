Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wertsachen nicht aus den Augen lassen!

Kaiserslautern (ots)

In einer Bar im Stadtgebiet ist ein 55-Jähriger Opfer von Dieben geworden. Die Täter erbeuteten 200 Euro und den Führerschein des Mannes. Der Bestohlene erstattete am Dienstag bei der Polizei eine Anzeige, nachdem er bereits am frühen Sonntagmorgen ein Lokal in der Richard-Wagner-Straße besuchte. Seine Jacke mitsamt den Wertsachen hängte er an die Garderobe. In einem unbeobachteten Moment griffen die Diebe zu. Das Geld und den Führerschein stahlen sie aus einer der Jackentaschen. Jetzt ermittelt die Polizei und warnt: Diebe nutzen jede sich ihnen bietende Gelegenheit, lassen Sie Ihre Wertsachen daher nie aus den Augen! Bleiben Sie wachsam! Melden Sie Verdächtiges der Polizei. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell