POL-PPWP: Auf Anlagebetrüger im Internet hereingefallen

Neunkirchen am Potzberg (Kreis Kusel) (ots) - Während die Bewohnerin schlief, sind Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus in der Flurstraße eingedrungen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter eine Balkontür auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Hausbewohnerin bemerkte den Einbruch erst, nachdem die "ungebetenen Besucher" wieder verschwunden waren. ...

