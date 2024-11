POL-FR: Freiburg: Fussballanhänger suchen Konfrontation und erhalten Platzverweis

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 29.11.2024, gegen 20.08 Uhr ereignete sich in der endinger Straße in Königschaffhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Pkw von einem Pritschenwagen gestreift wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

mehr