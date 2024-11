Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen-Königschaffhausen: Verkehrsunfallflucht - Pritschenwagen streift geparkten Pkw und flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 29.11.2024, gegen 20.08 Uhr ereignete sich in der endinger Straße in Königschaffhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Pkw von einem Pritschenwagen gestreift wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Kiechlinsbergen.

Zeugen konnten den Unfall beobachten.

Der geparkte Pkw wurde durch den Unfall auf der Fahrerseite erheblich beschädigt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell