POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall - Streifvorgang beim Abbiegen in Höhe des Kauflands - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen den 29.11.2024 gegen 08.25 Uhr kam es in Emmendingen an der Einmündung Am Gaswerk/Elzstraße B3, in Höhe des Kauflands zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Die Geschädigte Fahrzeugführerin ordnete sich ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur ein. Beim anschließenden Abbiegevorgang wurde diese vom sich daneben befindlichen Unfallverursacher gestreift.

Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und flüchtete nach rechts in Richtung Teningen. Da zum Unfallzeitpunkt reger Berufsverkehr herrschte, müsste der Unfall von weiteren Verkehrsteilnehmern bemerkt worden sein.

Zum flüchtenden Pkw kann lediglich gesagt werden, dass es sich weder um einen Kleinwagen noch einen SUV handeln soll.

Der betreffende Pkw-Lenker oder mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 zu melden.

Stand: 02:00 Uhr

