Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern/Enkenbach-Alsenborn (ots)

Weil sie unter Drogeneinfluss am Steuer ihres Fahrzeugs saßen, musste die Polizei am Dienstag mehrere Autofahrer aus dem Verkehr ziehen.

Gleich morgens gegen 9.15 Uhr erwischte eine Streife einen 42-Jährigen, der in "berauschtem" Zustand mit seinem Pkw in Kaiserslautern in der Straße "Zum Betzenberg" unterwegs war. Bei der Kontrolle des Mannes fiel den Beamten sein drogentypisches Verhalten auf. Darauf angesprochen, räumte der Golf-Fahrer ein, am Sonntag Drogen konsumiert zu haben. Ein Urintest verlief positiv auf verschiedene Betäubungsmittel-Stoffgruppen. Der 42-Jährige musste daraufhin sein Auto stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Wenig später hatte es eine Streife in Enkenbach-Alsenborn mit einem Autofahrer zu tun, der Auffälligkeiten zeigte, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Weil der 23-Jährige einen Urintest verweigerte, wurde er zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Autoschlüssel an seine Mutter ausgehändigt. Die rechtlichen Konsequenzen hängen vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Zu Ende war die Fahrt auch für einen Transporter-Fahrer, den Polizeibeamte gegen 11.15 Uhr in Kaiserslautern in der Lutrinastraße stoppten. Gleich zu Beginn der Kontrolle räumte der 56-Jährige ein, dass er Cannabis konsumiert habe. Der Mann musste ebenfalls mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die Autoschlüssel wurden seiner Frau übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell