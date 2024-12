POL-PPKO: Körperverletzung vor dem Forum

Koblenz (ots) - Am gestrigen Dienstag, 03.12.2024 führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 im Bereich Innenstadt und Moselweiß mehrere Fahrzeugkontrollen durch. So konnten am Nachmittag innerhalb von zwei Stunden elf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot in der Straße Nahlkammer in Moselweiß festgestellt und verwarnt werden. Ein Verkehrsteilnehmer war hierbei ohne Führerschein unterwegs. Bis in den frühen Abend ...

mehr