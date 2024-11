Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Boll, Lkr. Rottweil) Unbekannte versuchen in eine Firma einzubrechen (24.11.2024)

Oberndorf am Neckar-Boll (ots)

Am Sonntagabend haben unbekannte Täter versucht in eine Firma in der Härlestraße einzubrechen. Die Unbekannten kletterten auf das Dach und schlugen ein Oberlicht ein. In das Gebäudeinnere gelangten sie jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchsversuchs aufgenommen und bittet Zeugen, die im Verlauf des Abends etwas Verdächtiges in der Härlestraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

