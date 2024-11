Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfall wegen Vorfahrtsmissachtung - Blechschaden in Höhe von geschätzten 18.000 Euro (22.11.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitag, gegen 22 Uhr, ist es auf der Kreuzung Hölderlinstraße / Rosenfelder Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 39-jähriger Fahrer eines Hyundai Tucson IX 35 war auf der Hölderlinstraße unterwegs und überquerte an der Kreuzung die Rosenfelder Straße, um auf der Teckstraße weiterzufahren. Hierbei kollidierte er mit einem Seat Ibiza eines 28-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Rosenfelder Straße in Richtung Bochingen fuhr. Der entstandene Blechschaden wird mit insgesamt 18.000 Euro beziffert.

