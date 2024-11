Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Mit Pfefferspray in Schrankraum gesprüht (24.11.2024)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Sonntagnacht ist es, gegen 0:30 Uhr zu einer Körperverletzung durch das Sprühen von Pfefferspray in einem Lokal an der Hauptstraße gekommen. Vier bislang unbekannte Gäste wären wenige Stunden vorher der Schänke verwiesen worden. Kurz nach Mitternacht kehrten sie zurück und sprühten mit Pfefferspray in das Lokal. Dadurch erlitten 12 Personen im Alter zwischen 24 und 57 Jahren Atemwegs- und Augenreizungen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die leicht verletzten Personen. Der Polizeiposten in Triberg sucht nun Hinweise von Zeugen zu den Tätern, - welche nicht im Lokal zugegen waren - die unter der Nummer 07722 / 9160710 abgegeben werden können.

