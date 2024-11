Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Zu schnell auf glatter Straße unterwegs (21.11.2024)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Auf der Erdmannsweiler Straße ist es am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 12.000 Euro Schaden gekommen. Ein 79-jähriger Toyota-Fahrer war mit seinem Wagen in Richtung Talstraße unterwegs. Wegen der glatten Straßenverhältnisse kam sein Auto ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über den Toyota und stieß am Fahrbahnrand mit einem Renault eines 67-Jährigen und einem Audi eines 52-Jährigen zusammen, die wegen eines kurz zuvor geschehenen Unfalls dort standen. Anschließend rutschte er noch gegen einen entgegen kommenden Mitsubishi einer 34-Jährigen.

