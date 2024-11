Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Täter bei Dieseldiebstahl festgenommen (23.11.2024)

Deißlingen (ots)

Am Samstag ist es gegen 20.30 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Belchenstraße zu einem Dieseldiebstahl aus einem abgestellten LKW gekommen. Insgesamt 3 Täter bohrten hierzu einen LKW-Tank an und füllten ca. 20 Liter Kraftstoff ab. Durch den Eigentümer konnte der Diebstahl beobachtet und ein 23-Jähriger bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden. Den beiden Mittätern gelangte die Flucht. Am Tank entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200,- EUR.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 4770 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

