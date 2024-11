Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Marbach, Lkr. SBK) 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt (24.11.2024)

Marbach / Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen gegen 02.15 Uhr auf der Schaffhauser Str. kurz vor Marbach gekommen. Ein 19-Jähriger Fahrzeuglenker befuhr die K5734, von Bad Dürrheim in Richtung Marbach und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam das Fahrzeug, ein Mercedes-Benz der A-Klasse, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall zog sich der 19-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben können, sich unter Tel. 07721 6010 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell