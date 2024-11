Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Unfallflucht nach Missachtung des Rechtsfahrgebots - Zeugen gesucht (22.11.2024)

Dunningen (ots)

Freitagmittag ist es gegen 14 auf der Straße "Altdorf" zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden ist. Ein unbekannter Fahrer war in Richtung Bösingen unterwegs. Der entgegenkommende 42-Jährige musste ihm mit seinem Peugeot Expert Traveller ausweichen, da der Unbekannte mittig auf der Straße fuhr. In Folge geriet der Peugeot-Fahrer ins Schleudern und stieß mit einem SKODA eines 38-Jährigen zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs und Aufklärung der Identität des unbekannten Fahrers bittet die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

