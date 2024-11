POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf Mitarbeiterparkplatz-Hinweise erbeten (21.11.-24.11.2024)

Sulz am Neckar (ots) - Ein Unfall hat am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf der Rottweiler Straße Richtung Bitzeweg stattgefunden. Ein 21-Jähriger war auf der winterglatten Rottweiler Straße in Richtung Bitzeweg unterwegs. Auf einer Brücke verlor der junge Mann die Kontrolle über einen Audi A5 Sportback, kam ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden BMW ...

