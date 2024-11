Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Rottweiler Straße (22.11.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Ein Unfall hat am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf der Rottweiler Straße Richtung Bitzeweg stattgefunden. Ein 21-Jähriger war auf der winterglatten Rottweiler Straße in Richtung Bitzeweg unterwegs. Auf einer Brücke verlor der junge Mann die Kontrolle über einen Audi A5 Sportback, kam ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden BMW 316 TI eines 37-Jährigen zusammen. Dieser erlitt leichte Verletzungen, ebenso seine 33-Jährige Beifahrerin. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass ein am Audi montierter Reifen stark abgefahren war. Zudem fuhr der 21-Jährige den Audi ohne gültige Fahrerlaubnis. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ungefähr 21.000 Euro.

