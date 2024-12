POL-PPWP: Bei Kontrolle Waffen und Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) - Im Stadtteil Erlenbach ist es am Dienstagmittag zu einem Brand gekommen. Eine Frau wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 13 Uhr auf einem Anwesen "Am Wingertsberg" im Garagenbereich aus. Hier gerieten Gegenstände in Brand, die auf einer versehentlich eingeschalteten Herdplatte abgestellt waren. Als eine Hausbewohnerin auf den ...

