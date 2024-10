BPOL NRW: Sexuelle Belästigung in Regionalbahn - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Krefeld (ots) - Bundespolizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (30. Oktober) um 02.20 Uhr am Krefelder Hauptbahnhof einen Haftbefehl vollsteckt. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro konnte der 50-Jährige nicht begleichen. Der Mann wurde durch die Beamten festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den ...

mehr