BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen gesuchten Mann am Krefelder Hauptbahnhof fest

Krefeld (ots)

Bundespolizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (30. Oktober) um 02.20 Uhr am Krefelder Hauptbahnhof einen Haftbefehl vollsteckt. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro konnte der 50-Jährige nicht begleichen. Der Mann wurde durch die Beamten festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 50-Jährigen afghanischen Staatsangehörigen im Personentunnel des Krefelder Hauptbahnhofes. Zur Kontrolle händigte der Mann einen gültigen Aufenthaltstitel aus. Dabei stellte sich heraus, dass gegen die Person ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld vorlag. Wegen Diebstahls wurde der Gesuchte zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen, zu je 15,00 Euro verurteilt. Den geforderten Betrag von insgesamt 1350 Euro konnte der 50-Jährige nicht begleichen.

Die eingesetzten Bundespolizisten übergaben den Verurteilten abschließend an eine Justizvollzugsanstalt.

