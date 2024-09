Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Rohbaus in Montabaur

Montabaur (ots)

Durch die Leitstelle Montabaur wurde am Samstag den 28.09.2024 um 17:00 Uhr eine unklare Rauchentwicklung in der Innenstadt von Montabaur gemeldet. Die eingetroffenen Rettungskräfte konnten eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude am Großen Markt feststellen.

Im unbewohnten Gebäude selbst konnte ein kleiner Brandherd festgestellt und gelöscht werden, sodass eine Ausdehnung des Brandes unterbunden werden konnte.

Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern aktuell noch an.

