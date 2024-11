Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei fahndet nach dunklem Opel

Bad Wildbad (ots)

Am Mittwochnachmittag sind Unbekannte in Bad Wildbad-Nonnenmiß in ein Wohnhaus eingedrungen und haben einen dreistelligen Bargeldbetrag ansich genommen.

Nach derzeitigem Sachstand gelangten die Einbrecher zwischen 16:00 Uhr und 24:00 Uhr über ein eingeschlagenes Kellerfenster ins Innere des in der Talwiesenstraße stehenden Hauses. Nachdem sie es nach Wertgegenständen durchsucht hatten, verschwand die Täterschaft vom Tatort.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit zwischen 19:30 Uhr bis 19:40 Uhr in diesem Zusammenhang ein dunkelblauer Opel Zafira aufgefallen war. Das Fahrzeug kam mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Bad Wildbad. Am Tatort hielte es an und es stieg ein dunkel gekleideter Mann als Beifahrer zu. Anschließend fuhr der Opel Zafira wieder in Richtung Bad Wildbad davon.

Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

