POL-FR: Rheinfelden: Motorräder kollidieren nach Bremsmanöver - schwarzer SUV soll auch Ursache gesetzt haben - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 06.09.2024, gegen 20:00 Uhr, hat sich auf der L 139 in Maulburg ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Der in Richtung Schopfheim fahrende 25 Jahre alte Mann war mit seiner Maschine ins Schleudern geraten und zu Fall gekommen. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 4000 Euro. ...

