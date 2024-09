Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Rennradfahrer kommt nach Kollision mit Pkw per Rettungshubschrauber in Klinik

Am Samstagmittag, 07.09.2024, gegen 16:50 Uhr, ist ein schwer verletzter Rennradfahrer nach der Kollision mit einem Pkw in Wieslet (Kleines Wiesental) mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin war beim Einbiegen mit dem bevorrechtigten 54 Jahre alten Fahrradfahrer zusammengestoßen, der auf der L 139 der abknickenden Vorfahrtstraße aus Fahrtrichtung Tegernau gefolgt war. Der Rennradfahrer prallte in die Seite des Autos. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik geflogen. Auto und Rennrad wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 10000 Euro.

